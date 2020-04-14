Стране-агрессору плевать на судьбу боевиков, которые воюют против сил ООС на Донбассе

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, на оккупированном российскими войсками Донбассе засекли могилу одного из террористов, на которую никто не приходит.

Фото в своем Telegram-канале опубликовал офицер украинской армии Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц".

В соцсетях коллаборанты написали, что боевик из Российской Федерации Романов Владимир Юрьевич 1990 года рождения похоронен в 2016 году.

Его могила расположена на кладбище в Петровском районе около поселка Шахты "Трудовская", но на нее никто не приходит со дня захоронения.

"Родина бросит тебя сынок! Причем - всегда! Запомни и беги домой с украинской земли!", - жестко подписал офицер ВСУ фото "последнего пристанища" российского боевика, который приехал убивать украинцев на Донбасс.

Ранее мы рассказывали о том, что Украина вновь несет потери в зоне ООС. В частности, 12 апреля в результате вражеского обстрела погиб офицер 93-й омбр Леонид Скакуненко.

Леонид Скакуненко был родом из села Лиховка Пятихатского района, а на фронт он попал еще в 2014 году, когда его мобилизовали в состав Национальной гвардии. Через какое-то время боец подписал контракт с 93 омбр.

Стоит отметить, что на мирной территории у Леонида остались жена, сын и сестра.

Что касается общих потерь, то с начала 2020 года на Донбассе погибли 45 защитников Украины, среди которых была женщина-медик.

Последний раз страна понесла потери 12 апреля – в большой христианский праздник Вербное воскресенье российские наемники убили солдата 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненко.

В штабе Объединенных сил постоянно заявляют, что несмотря на режим прекращения огня, оккупанты сотни раз открывал огонь, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.

Как сообщала Politeka, кадры огненного удара ракеты "Нептун" слили в сеть, украинцы ликуют.

Также Politeka писала, что Украина потеряла своего защитника, остались жена и сын: "Ушел за другом".