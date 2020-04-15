Силы ООС были вынуждены стрелять в ответ

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" не собираются соблюдать режим тишины на Донбассе

Об этом говорится в утреннем возведении пресс-центра штаба ООС в Facebook, передает Politeka.net.

По информации военных, за минувшие сутки подконтрольные Кремлю террористы девять раз открывали огонь по позициям украинской армии.

В частности, коварный враг обстреливал позиции бойцов ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, из-за чего ООС силы были вынуждены открывать огонь в ответ.

Все вражеские обстрелы были зафиксированы в зоне ответственности "Восток": четыре раза боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил возле Авдеевки, Песков и Павлополя.

В районе Красногоровки враг использовал станковые противотанковые гранатометы; у Новомихайловки - ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

Уже вечером российско-оккупационные войска "Л/ДНР" вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия по нашим позициям в районе населенных пунктов Старогнатовка, Тарамчук и Камянка.

Увы, но ВСУ продолжают нести потери на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих были ранены, еще один получил боевую травму. Потери оккупационных формирований уточняются.

Уже от начала текущих суток подконтрольные Кремлю бандформирования не проявляли огневой активности. Потерь среди личного состава ВСУ также не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году на Донбассе погибли 45 защитников Украины, среди которых была женщина-медик.

Последний раз страна понесла потери 12 апреля – в большой христианский праздник Вербное воскресенье российские наемники убили солдата 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненко.

В штабе Объединенных сил постоянно заявляют, что несмотря на режим прекращения огня, оккупанты сотни раз открывал огонь, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.

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