Российский писатель Захар Прилепин, который воевал за террористическую "ДНР", считает, что подавляющее большинство жителей Донбасса не хочет жить в Украине

Такое заявление он сделал в интервью изданию Собеседник.

Известный пропагандист отметил, что поддерживает войну на Донбассе, а также в Чечне. И если в Украине он воевал на стороне боевиков, то в России – на стороне федералов. Сам Прилепин заявляет, что поддерживает "интересы Российского государства и российских людей".

"На Донбассе никакой гражданской войны между жителями Донбасса не было. Военные действия там не начались, пока из Киева не приехали войска. Все прекрасно знают, что жители Донбасса на 90% не хотят жить в Украине", - отметил скандальный террорист.

Прилепин также забредил, отметив, что якобы Донбасс официально считается "республикой" и ссылается на Минские договоренности. Кроме того, не боясь последствий своих слов, мужчина признался, что воевал на стороне Донбасса.

"Мы стояли в пяти точках на передовых, у меня в подразделении переслужили сотни бойцов. Это очевидный факт", - рассказал Прилепин.

Касательно судьбы Донбасса, пропагандист считает, что временно оккупированные территории отделятся, и Украине придется смириться с этим фактом.

"Логика событий говорит о том, что Донбасс не собирается возвращаться в Украину и максимально отделяет себя от нынешней Украины. И Украина вынуждена будет с этим считаться", - заявил писатель.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

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