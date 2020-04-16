Ситуация с эпидемией китайского вируса в «ДНР» настолько вышла из-под контроля, что скрывать правду уже не имеет смысла

Главарь «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин выступил с экстренным обращением к «властям городов и районов ОРДО», призвав их быть готовыми к негативному сценарию с распространением вируса, а также возможной изоляции населенных пунктов.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на местные СМИ.

«Будет весьма логично, на всякий случай, на фоне разного рода рисков каждому из городов проработать и заблаговременно, с учетом всех слабых мест, выработать определенную программу. В связи с этим поручение: главам администраций городов и районов «ДНР» представить предложения для обеспечения режима изоляции отдельных территорий, включая мероприятия по ограничению доступа людей и транспортных средств», – заявил Пушилин.

Такие предложения руководство подконтрольных россиянам городов должно предоставить до 24 апреля.

Главарь боевиков выразил слабую надежду, что такими наработками ему не придется воспользоваться, однако не исключает, что нужно быть готовыми «к любому развитию ситуации».

Ранее мы сообщали о том, что в «ДНР» и «ЛНР» скрывают реальные масштабы распространения коронавируса, однако, по словам местных жителей, инфекционные больницы переполнены.

Более того, в соцсетях жители оккупированной части Донеччины рассказывают о том, что на кладбищах, где хоронили боевиков, ночами закапывают тела, замотанные в полиэтилен, а сами могильщики – в противогазах и защитных костюмах.

Несмотря на разгул эпидемии, еще до недавнего времени в «республике» активно готовились к празднованию 9 мая. В частности, именно из-за этого не предпринимались никакие меры по изоляции населения или введению карантина.

Напомним, жители "ДНР" взмолились о помощи из-за коронавируса, в больницах мест нет.

Как сообщала Politeka, оккупанты кинули жителей Донбасса в самое пекло коронавируса.

Также Politeka писала, что боевики на Донбассе нашли "чудодейственное средство" от болезни.