О реальной картине с коронавирусом в ОРДЛО говорят только в соцсетях

Пока оккупационные власти ОРДЛО отрицают распространение коронавируса на территории Донецкой и Луганской областей, подконтрольных боевикам, в сети кричат об обратном

Так, в Twitter пользователь под ником Tot kto vse znaet, опубликовал скрин объявления в цветах «ДНР» в местных пабликах.

В нем сообщается, что в Макеевке городская больница №2 переполнена больными с диагнозом «атипичная пневмония». При этом оборудования и врачей катастрофически не хватает.

Люди просят «спасти Макеевку» всем миром.

«Путин приди! Путин спаси!», «Только через лозунг «Слава Украине!» Только через извинения на коленях перед нашими военными и погибшими! А значит - чао! В Рашку!», «Да ладно ныть. Вы молодая республика, независимое государственное образование, как не стыдно ныть и клянчить помощь? Особенно у тех, кого вы предали. А у РФ клянчить помощь – это вообще жалкое зрелище», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали, что ситуация с распространением болезни на территории «Л/ДНР» набирает угрожающие масштабы и выходит из-под контроля. Сотрудники «министерства здравоохранения республики» сетуют, что даже 38 российских врачей-вирусологов и инфекционистов бессильны перед коронавирусом и из последних сил пытаются хотя бы скрывать от общественности реальную картину.

Врачи не могут подтвердить или опровергнуть опасный диагноз, поскольку тестов на коронавирус нет. Довольствуются тестами на туберкулёз и грипп, 70% из которых дают отрицательный результат. Медики считают, что это косвенно указывает на короновирус.

Кроме тестов, в больницах на оккупированных территориях нет защитных костюмов, средств дезинфекции, медицинских препаратов, а также аппаратов ИВЛ. Медсестры перед страхом заражения массово увольняются, что спровоцировало острую нехватку персонала для борьбы с болезнью.

Еще хуже ситуация на фронте. После срочного осмотра боевиков из 1 Армейского корпуса, в том числе и на передовой, выявлены больные с признаками коронавируса, туберкулеза и гриппа.

Напомним, оккупанты кинули жителей Донбасса в самое пекло коронавируса.

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