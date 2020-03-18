На оккупированных территориях Донбасса намеренно скрывают статистику по заболевшим коронавирусом

Об этом сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец» со ссылкой на источники в мэрии Донецка.

Как известно, в России реальные масштабы зараженных коронавирусом и умерших от него не озвучивают. В «ДНР» на эту тему и подавно врут.

««Глава» «минздрава ДНР» Ольга Долгошапко сообщила, что нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом. Но под наблюдением находятся две пациентки: одна прибыла из КНР, которая ранее была госпитализирована в Горловке, другая из Милана, она находится на домашнем карантине», – пишет автор. При этом «чиновница» уверяет, что состояние обоих удовлетворительное.

Но есть и другая информация, более реалистичная. Ранее в СМИ сообщалось о шести заболевших в Горловке, сейчас эта цифра якобы выросла до восьми. В самом Донецке в инфекционных отделениях, выделенных для больных коронавирусом, уже находятся более 20 человек. Называется цифра от 24 до 26.

«Больных с признаками короновируса в Донецке размещают в трех инфекционных отделениях центральных больниц Куйбышевского, Калининского и Пролетарского районов. Туда же привозят из малых городов и сел оккупированных территорий», – говорится в сообщении.

Анонимные источники в донецком горсовете утверждают: информация о реальном количестве заболевших короновирусом в «ДНР» скрывается, а о смертельных исходах и вовсе не сообщают. Если люди узнают правду, то начнется паника и массовые выезды. Пока что паники нет, но жители напуганы и готовы бежать куда угодно, понимая, что никто их в «республике» лечить не будет.

Однако и бежать-то им по большому счету некуда. Выезд в Россию из «ДНР» закрыли с 15 марта по распоряжению Росэпидемнадзора:

«Как говориться, «хоть и братья, и один народ, и паспорта выдают российские, и жить без Донбасса Россия не может, и скрепы там, и земля «русская», а как лечить? «Нечего со свинным рылом в калашный ряд!» Ну типа, не до вас или идите ... куда подальше».

Прошел в «ДНР» слух и о том, что Украина также закрыла въезд на неподконтрольную боевикам территорию.

«Дончане говорят, что теперь «будем умирать в мышеловке». В этой ситуации я бы им посоветовал достать их плакаты марта-апреля 2014 года, которыми они призывали: «Путин, приди», «Путин – помоги!» Вот и прикладывайте к больному месту, может, поможет. Я бы посоветовал – к голове», – подытожил свою публикацию автор.

Ранее мы писали, что на оккупированных территориях продолжается массовая паспортизация, и новоиспеченные «россияне» вместе с гражданством получают еще один «бонус», к которому ни они, ни тем более, их родственники, уверовавшие в райскую жизнь в России, были, мягко говоря, не готовы.

Речь идет о призыве в армию РФ. Призыв уроженцев Донбасса в российскую армию подтвердили в оборонном ведомстве страны-агрессора.

Сейчас в ОРДЛО все достигшие 18-летнего возраста имеют «паспорта республик» и более 80% из них — паспорта граждан РФ. Поэтому призыв стал массовым. И его не скрыть.

Напомним, Минобороны сообщило тревожную весть с Донбасса.

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