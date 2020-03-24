В "ДНР" нашли свой метод "борьбы" с эпидемией коронавируса



Об этом рассказал блогер "Фашик Донецкий" в своем блоге на страницах издания Обозреватель.

По его словам, единственное, о чем сейчас переживают власти непризнанной республики это как подвезти массовку в Донецк на 9 мая.

А вот коронавирус они решили "излечить" информационными листами.

"Не таблетками, не элементарными масками, не соблюдением правил гигиены, а от таким нано-фуфлом как на фото ниже", - сообщил он и прикрепил снимки листовок, которые распространяют на территории "ДНР".





"Согласитесь, после таких ядреных мероприятий имени "ДНР", коронавирусная инфекция ни пройдет, у нее тупо нет шансов.", - не без иронии отметил блогер.

Ранее мы писали, что первый лабораторно подтвержденный случай заболевания коронавирусом Covid-19 на территории Донецкой области был обнаружен у жителя Мариуполя, который вернулся из Египта.

Медики оказывают ему помощь – всем необходимым больницы обеспечены. Лица, состоявшие с ним в контакте, выявлены и находятся под наблюдением.

А вот согласно последним данным, в самопровозглашенной республике уже 71 человек доставлен в больницы с подозрением на коронавирусную инфекцию.



В числе госпитализированных — четверо детей. Еще 247 человек находятся на самоизоляции на дому.

Напомним, что днепряне "изобрели" новый вид очередей в аптеку, кадры поражают: "Стоим на улице".

Как сообщала Politeka, МОЗ раскрыло самый эффективный способ, как спастись от коронавируса.

Также Politeka писала, что карантин предложили ввести не для всех: «В противном случае мир обрушится».







