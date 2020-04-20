Последний раз такие масштабные пожары, как сейчас в Житомирской области, были в Украине 24 года назад

Об этом заявил глава Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрей Заблоцкий на своей странице в Facebook.

Отмечается, что катастрофической ситуации с пожарами поспособствовала погодная аномалия – необычайно сильные ветры.

"Последний раз такие масштабные пожары были 24 года назад. На этот раз Укргидрометцентр фиксировал сильные шквальные ветры, которых не было последние 8 лет. Ветер достигал 35 метров в секунду, что способствовало быстрому распространению огня", - говорится в сообщении.

Пострадавшие в результате мощных лесных пожаров жители села Лычманы Овручского района Житомирской области рассказали, какой ужас им пришлось пережить.

Семья с детьми спасалась в канаве, когда горело все вокруг.

«Задыхались - все черно было. Клуб почти загорелся – мы срывали шифер. Если бы загорелся клуб – здесь бы уже ничего не осталось. Шифер бы стрелял. Мы сидим в канаве, с нами сидит пожарный. Артем сидит и молится "Отче наш..." и кричит мне: "Мама, это уже конец света?". Представьте, какая была ситуация. Может, Бог и смилостивился над нами", - рассказала женщина.

Gepostet von Віталій Юшкевич am Samstag, 18. April 2020

Пожар в Житомирской области уничтожил уже 39 домов, более 50 человек эвакуировали. По состоянию на 7 утра понедельника, 20 апреля, в Житомирской области продолжается тушение отдельных очагов пожаров на территории двух лесничеств, в зоне отчуждения в Киевской области – на территории пяти лесничеств.

Масштабы последних пожаров в Украине прокомментировал и исполняющий обязанности председателя Госэкоинспеции Егор Фирсов, передает ТСН. Он выделил пожар в Чернобыльской зоне.

"Для восстановления леса понадобятся годы, а иногда даже десятки лет. Погибло много зверей. Это все надо будет восстанавливать и формировать конкретный план. Стоит сказать, что этот пожар – один из сильнейших за последние 25 лет", – заявил Фирсов.

Пожар в Чернобыльской зоне продолжается уже более 2 недель. Максимально он распространялся до 100 гектаров.

Сейчас сам очаг уже ликвидирован, а спасатели продолжают бороться с местами тления.

В ГСЧС отмечают, что утром 20 апреля радиационная обстановка по Киеву и Киевской области в пределах нормы.

Напомним, что появился новый очаг пожаров в Украине, ядовитый смог накроет три области.

Как ранее сообщала Politeka, появились кадры из эпицентра нового пекла в Украине, и это не Чернобыль

Также Politeka информировала, что ядовитый дым накрыл Киев: сколько продлится опасность, прогноз синоптиков неутешительный.