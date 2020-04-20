На Закарпатье в день Пасхи произошло сразу два землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы 19 апреля на глубине пяти километров под землей. Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Очаги толчков были обнаружены в районе Ужгорода Закарпатской области. Первое землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 08:45, а второе – около 10:25. Вторые толчки были значительно более слабыми – всего 1,5 балла.

Несмотря на то, что землетрясения были не сильными, местные жители из почувствовали и изрядно перепугались. При этом о пострадавших данных нет.

Отметим, что именно Закарпатье всегда было нестабильным регионом в плане землетрясений. Ранее местный мольфар предсказывал разрушительное бедствие в этой области. По его прогнозам, страну ждет 8-бальное землетрясение.

«Большая беда придет к нам. Природа устала от того, что мы с ней делаем. Если не опомниться вовремя, то будет плохо всем. Землетрясение может быть только предупреждением. Это будет скоро, но не сейчас», - говорил он.

В прошлом месяце землетрясения магнитудой 4,3 балла также обрушилось на Одесскую область. Его почувствовали жители Измаила. Тогда эпицентр толчков находился в Румынии.

Именно район Карпатских гор и запад Одесской области являются самыми опасными участками Украины в связи с сейсмической активностью. В свое время там были зафиксированы землетрясения интенсивностью 6-7 баллов по 12-бальной шкале.

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