В разгар пандемии коронавируса в одной из европейских столиц произошло два мощных землетрясения

Речь идет о столице Хорватии Загребе, где в результате сильных толчков произошли разрушения в центре города, сообщаю Vijesti в воскресенье, 22 марта. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным сейсмологов, эпицентр первого подземного толчка магнитудой 5,3 произошел в 6:24 утра за семь километров на север от Загреба на глубине 10 километров.

Второй толчок произошел спустя полчаса. Он был магнитудой в 5 баллов.

В результате землетрясения в столице произошли серьезные повреждения: упала часть верхушки южной башни центрального собора, на некоторых некоторыхулицах образовались завалы из кирпичей, а также исчезли электричество и вода.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что из-за землетрясения на границе Турции и Ирана погибли 8 человек.

На ирано-турецкой границе произошло землетрясение магнитудой 5,9 в воскресенье, 23 февраля . Об этом сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, сообщают турецкие СМИ и очевидцы происшествия в соцсети Twitter.

В турецкой провинции Ван в результате землетрясения погибли восемь человек, включая троих детей. Некоторые дома полностью разрушены. Спасатели продолжают поисковые работы под обломками зданий.

Сообщалось, что мощное землетрясение застало врасплох местных жителей.

Известно, что трагедия, которая унесла жизни нескольких человек, произошла вчера, 24 января, на востоке Турции.

В частности, сильное землетрясение было зафиксировано в 20:15 по местному времени в районе населенного пункта Сиврице (провинция Элязыг).

По информации местных властей, район атаковало землетрясение силой 6,8 балла по шкале Рихтера.

Как заявил глава МВД Турции, в результате катаклизма погибли как минимум 15 человек, пострадали свыше 300 человек. Спасатели также утверждают, что из-под завалов они пытаются достать около 30 местных жителей.

Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres. Uživo iz središta Zagreba koji je pogodio potres... Sve pratite na: https://bit.ly/2QzO1KP Gepostet von HRT Vijesti am Samstag, 21. März 2020

Напомним, мощное землетрясение обрушилось на Украину

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