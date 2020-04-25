Украинцы ощутили на себе подземные толчки, эпицентр которых был на территории соседней Румынии
Об этом пишет Думская.
Известно, что первый толчок был зафиксирован сегодня ночью, 25 апреля, около 01:00.
Данную информацию уже подтвердил Национальный институт исследований развития физики Земли Румынии.
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Сообщается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.
Информации о жертвах в результате землетрясений пока не поступало. Подземные толчки ощутили на себе и жители Одесской области.
По информации местных СМИ, сильнее всего пострадали жители, которые проживают на юге региона, в Буджаке. В Одессе подземные толчки заметили в основном жители многоэтажных зданий.
Также есть информация, что в уезде Вранча специалисты зафиксировали сразу три толчка с магнитудой 4,72; 4,9 и 5,3.
Ранее мы рассказывали о двойном землетрясении, которое атаковало Украину на Пасху. В частности, сильные подземные толчки были зафиксированы на глубине 5 км на Закарпатье.
Первое землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 08:45, а второе – около 10:25. Вторые толчки были значительно более слабыми – всего 1,5 балла.
Несмотря на то, что землетрясения были не сильными, местные жители из почувствовали и изрядно перепугались. При этом о пострадавших данных нет.
Стоит также добавить, что именно Закарпатье всегда было нестабильным регионом в плане землетрясений.
Напомним, землетрясение обрушилось на Европу в разгар карантина: кадры разрушений.
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