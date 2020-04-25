Что нужно знать украинцам

Украинцы ощутили на себе подземные толчки, эпицентр которых был на территории соседней Румынии

Об этом пишет Думская.

Известно, что первый толчок был зафиксирован сегодня ночью, 25 апреля, около 01:00.

Данную информацию уже подтвердил Национальный институт исследований развития физики Земли Румынии.

Сообщается, что толчки были зафиксированы в 1.04 по времени UTC (совпадает с киевским) в уезде Вранча. Очаг стихии залегал на глубине 23 километра.

Информации о жертвах в результате землетрясений пока не поступало. Подземные толчки ощутили на себе и жители Одесской области.

По информации местных СМИ, сильнее всего пострадали жители, которые проживают на юге региона, в Буджаке. В Одессе подземные толчки заметили в основном жители многоэтажных зданий.

Также есть информация, что в уезде Вранча специалисты зафиксировали сразу три толчка с магнитудой 4,72; 4,9 и 5,3.

Ранее мы рассказывали о двойном землетрясении, которое атаковало Украину на Пасху. В частности, сильные подземные толчки были зафиксированы на глубине 5 км на Закарпатье.

Первое землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в 08:45, а второе – около 10:25. Вторые толчки были значительно более слабыми – всего 1,5 балла.

Несмотря на то, что землетрясения были не сильными, местные жители из почувствовали и изрядно перепугались. При этом о пострадавших данных нет.

Стоит также добавить, что именно Закарпатье всегда было нестабильным регионом в плане землетрясений.

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