Разрушительный ураган обрушился на Украину 25 апреля
Непогода бушевала на Закарпатье, где ураганный ветер с ливнями и грозами привел к массовым разрушениям. В частности, местные жители рассказали, что буря срывала крыши с домов, вырывала деревья с корнями и обесточила больше десяти населенных пунктов в нескольких районах. Из-за разрушений также оказались заблокированы многие дороги.
Сильнее всего пострадал Иршавский район. В частности, с районной больницы ветер снес 200 кв м кровли, а с реанимационной - 100. Еще 120 кв м крыши сорвано с архивного отдела Иршавской РГА. Также пострадали крыши школ в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.
Причиной непогоды стал циклон Walli с атмосферными фронтами. Он пришел на запад Украины 25 апреля, однако уже 26 числа должен охватить всю территорию страны.
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Известно, что из-за повреждения линий электропередач без света остались несколько городов и сел в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. Поваленные деревья заблокировали дороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.
К счастью, разгул стихии обошелся без жертв. Кадры бури публиковали в сети очевидцы, а также пресс-служба ГСЧС и местная администрация.
Кроме того, на известном горно-лыжном курорте на Драгобате прошел снегопад, который засыпал всю весеннюю зелень.
Напомним, в столице начался армагеддон: "деревья вырывает с корнями", есть первая жертва.
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