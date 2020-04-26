Разрушительный ураган обрушился на Украину 25 апреля

Непогода бушевала на Закарпатье, где ураганный ветер с ливнями и грозами привел к массовым разрушениям. В частности, местные жители рассказали, что буря срывала крыши с домов, вырывала деревья с корнями и обесточила больше десяти населенных пунктов в нескольких районах. Из-за разрушений также оказались заблокированы многие дороги.

Сильнее всего пострадал Иршавский район. В частности, с районной больницы ветер снес 200 кв м кровли, а с реанимационной - 100. Еще 120 кв м крыши сорвано с архивного отдела Иршавской РГА. Также пострадали крыши школ в селах Сельцо, Бугорок, Воловица, Дубровка.

Причиной непогоды стал циклон Walli с атмосферными фронтами. Он пришел на запад Украины 25 апреля, однако уже 26 числа должен охватить всю территорию страны.

Известно, что из-за повреждения линий электропередач без света остались несколько городов и сел в Хустском, Береговском, Виноградовском и Великоберезнянском районах. Поваленные деревья заблокировали дороги в Береговском, Свалявском, Иршавском районах и городе Мукачево.

К счастью, разгул стихии обошелся без жертв. Кадры бури публиковали в сети очевидцы, а также пресс-служба ГСЧС и местная администрация.

Кроме того, на известном горно-лыжном курорте на Драгобате прошел снегопад, который засыпал всю весеннюю зелень.

Крокуси. На Драгобраті щойно випав сніг Відео: Ігор Борисяк Gepostet von Made in Uzhhorod am Samstag, 25. April 2020

Напомним, в столице начался армагеддон: "деревья вырывает с корнями", есть первая жертва.

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