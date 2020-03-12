В Украину идут морозы

Об этом на своей странице в Фейсбук написала известный синоптик Наталка Диденко, передает Politeka. По ее словам, погода решила «подыграть» карантину и существенно снизить температуру в стране, чтобы люди сидели дома.

Диденко отмечает, что уже с пятницы, 13 марта, в Украине начнется похолодание. В пятницу сильнее всего температура воздуха опустится в западных и северных регионах. Там ожидается 6-12 градусов тепла. В южных и восточных областях 13 марта все еще будет тепло – от 10 до 18 градусов. Но такая погода продержится в Украине до выходных, далее будет холодать.

Согласно прогнозу Диденко, 13 марта на Западе и на Востоке пройдут дожди, которые к вечеру распространятся и на центральные регионы. В остальных областях будет сухо.

В субботу в Украину вернется зимняя погода. По словам Диденко, ожидаются дожди, которые местами будут переходить в мокрый снег. Осадки ожидаются в западных и северных областях. В воскресенье, 15 марта, на большей части территории Украины будет сухо, но температура воздуха опустится до «минусов». Синоптик предупреждает, что в ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до минус 2-4 градусов.

В Киеве 13 марта не будет дождя, а вот 14 марта холодный дождь жителям столицы гарантирован. В воскресенье будет сухо, но холодно. Кроме этого, по словам Диденко, 13-14 марта в Киеве ожидается сильный ветер. Температура воздуха днем упадет до 3-7 градусов.

Ранее мы писали, что синоптики обещали в середине марта ухудшение погодных условий, вплоть до морозов и снегопадов. Похоже, частично их прогнозы все же исполнятся, ведь на выходных в Украине будут ночные заморозки. Остается надеяться, что похолодание будет временным.

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