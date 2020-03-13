Непогода устроила настоящий армагеддон в российской столице – Москве, есть погибший
Ураган в городе и регионе повалил около 70 деревьев. При этом было повреждено почти два десятка машин, сообщили в экстренных службах. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)
Позже стало известно о гибели человека в одном из поврежденных автомобилей.
Все случилось на 1-й Мясниковской улице на востоке Москвы. От порыва ветра дерево полетело на Мазду CX5.
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Водитель потерял сознание, машина проехала вперед 200 метров и протаранила еще два авто.
Прибывшие на место врачи констатировали смерть. По предварительным данным, в автомобиле ехал уроженец Владимирской области.
Также сообщается, что на юго-востоке Москвы в результате буйства стихии пострадала женщина. На нее упал рекламный щит. Все случилось возле ТЦ Перовский в Новогиреево. Резкий порыв ветра снес рекламную вывеску и придавил ее. Очевидцы помогли щит оттащить, но девушка потеряла сознание.
Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести, она госпитализирована с сотрясением головного мозга.
В четверг главные управления МЧС по Москве и Московской области распространили экстренные предупреждения о сильном ветре, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.
"В Москве сильным ветром повалено уже более 15 деревьев, повреждено порядка пяти машин. В Подмосковье повалено свыше 50 деревьев, в результате чего повреждено 12 автомобилей", - сказал в пятницу представитель экстренных служб. Кроме того, произошел обрыв пяти линий электропередачи, три из них уже восстановлены.
Сильный ветер сохранится в Московском регионе до 21:00. До этого времени в регионе введен "оранжевый" уровень погодной опасности. Такой же уровень объявлен в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.
Напомним, стихия обрушилась на россиян, обреченные люди молят Путина о расстреле: пугающие кадры.
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