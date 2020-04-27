Пожар унес жизнь украинского военного, который неоднократно был на Донбассе

Как пишет Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 53-й отдельной бригады.

Сообщается, что ужасная трагедия случилась вчера, 26 апреля, на Львовщине.

В частности, военнослужащий ВСУ Юрий Горбик погиб в результате пожара, который охватил военный автомобиль во Львовской области.

"Вчера в результате короткого замыкания загорелся автомобиль, в котором находились два военнослужащие. К сожалению, старший солдат Горбик Юрий погиб. Другой военнослужащий получил ожоги всего тела. За его жизнь борются врачи", - проинформировала пресс-служба 53-й бригады, в которой служил Юрий Горбик.



Известно, что погибший Юрий Горбик жил в Марганце (Днепропетровская область), где вскоре состоится церемония прощания.

"Марганец простится с погибшим героем. Трагически погиб наш воин из Марганца – Юрий Горбик. Приносим искренние соболезнования его родным и близким. Призываем к молитве за воина Юрия и верим, что Господь, призвав его к Себе в дни светлой пасхальной седмицы приготовил ему место в Небесных чертогах со всеми воинами, где все святые почивают! Юрий нес службу в 53-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Герои не умирают", - отметил в своем Facebook священник Меркурий Скороход.

Ранее мы сообщали о гибели бойца 28-й омбр на Донбассе. В частности, 23 апреля в результате вражеских обстрелов погиб военный Андрей Алешин.

Как говорится в сообщении, военный был контрактником и проходил службу в составе 28 отдельной горно-штурмовой бригады. Известно, что солдат родом из пгт Славское Сколевского района.

Напомним, действовал под грифом "совершенно секретно": внезапно оборвалась жизнь опытного разведчика ВСУ.

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