Молодого украинского военного нашли мертвым в Винницкой области

Парень службу в Калиновке недалеко от областного центра, сообщает "33 канал".

21-летнего Артура Тронца искали почти неделю. С 7 апреля он числился пропавшим без вести.

В связи с карантином уволенного в запас военнослужащего в начале апреля должны были передать лично родителям. Однако в военной части этого не сделали, поскольку парень исчез.

В понедельник, 13 апреля, тело молодого человека нашли в пруду в Казатине Винницкой области.

"В 16 часов 40 минут 13 апреля спасатели достали со дна водоема (на расстоянии примерно 12 метров от берега) тело погибшего и передали его для проведения судебно-медицинской экспертизы работникам полиции", - рассказали участники операции.

По факту гибели военнослужащего открыто уголовное производство.

Новость невероятно огорчила украинцев.

«Бедный ребенок и несчастные родители. Дай им господи сил пережить такое горе», «Дай Боже родителям крепости, а сыночку вечная память», - пишут в сети.

Как сообщалось ранее, с начала 2020 года на войне за независимость на Донбассе погибли десятки военных.

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