На Днепропетровщине готовятся провести в последний путь погибшего офицера ВСУ Леонида Скакуненко

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 93-й омбр.

По информации военных, погибшего в зоне ООС бойца Леонида Скакуненко с позывным "Барон" похоронят сегодня, 15 апреля.

Официальная церемония прощания с погибшем Героем начнется в 11:00 в родном селе Лыхивка.



"Леонида Скакуненко, который погиб за Украину в российско-украинской войне, похоронят 15 апреля в родном селе Лыхивка Пятихатского районе Днепропетровской области. Церемония начнется в 11:00 в переулке Войкова", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что Леонид Скакуненко погиб на Донбассе 12 апреля во время вражеского обстрела под Крымским.

Офицер ВСУ "Барон" не дожил до своего 33-летия всего десять дней. В 2014 году Леонида Скакуненко призвали по мобилизации в ряды Национальной гвардии.

Через время подписал контракт с ВСУ и в составе 93-й бригады воевал под Новотроицким, Новоселовкой Второй и в районе Крымского.

У погибшего Героя Леонида Скакуненко на мирной территории остались сестра жена и ребенок от первого брака.

"Вечная память Герою!", "Будьте прокляты те, которые приносят слезы, боль матерям, женам, детям...", "Днепропетровщина потеряла еще одного Героя", "Ангел наш, ты сделал больше, чем другие за всю жизнь", "Это просто страшный сон...", - пишут украинцы под публикацией военных.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году на Донбассе погибли 45 защитников Украины, среди которых была женщина-медик.

Последний раз страна понесла потери 12 апреля – в большой христианский праздник Вербное воскресенье российские наемники убили солдата 93-й бригады "Холодный Яр" Леонида Скакуненко.

Также мы рассказывали о том, что за минувшие сутки российско-оккупационные войска "Л/ДНР" девять раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Позиции сил ООС были обстреляны из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, из-за чего наши бойцы были вынуждены открыть ответный огонь.

В результате обстрелов двое военнослужащих ВСУ получили ранения, еще один - боевую травму.

Напомним, в сеть слили кадры нового мощного вооружения разведки ВСУ.

Как сообщала Politeka, кадры огневого удара ракеты "Нептун" слили в сеть, украинцы ликуют.

Также Politeka писала, что Украина потеряла своего защитника, остались жена и сын: "Пошел за одним".