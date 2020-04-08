Умер ветеран Сил специальных операций Вооруженных сил Украины полковник Киселев Евгений Валентинович, трагедия потрясла Украину

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщается на странице в Facebook Командования Сил специальных операций ВСУ Украины.

Евгений Валентинович был разведчиком. Участником боевых действий на Востоке Украины. Возглавлял управление разведки Сил специальных операций. Последние месяцы жизни полковник Киселев посвятил обучению боевой подготовке украинских пограничников. У полковника осталась жена и 3-летняя дочь.

"Настоящий Воин, профессиональный разведчик, опытный наставник. Командование Сил специальных операций ВСУ Украины выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Валентиновича", – сказано в сообщении на странице Командования Сил специальных операций ВСУ Украины.

Украина буквально умылась слезами. Пользователи оставили под постом множество слов скорби и напомнили о профессионализме и высоких моральных качествах покойного.

"Ушел из жизни Евгений Валентинович Киселев, полковник, разведчик, чья деятельность всегда была под грифом "совершенно секретно". О нем не писали в Facebook или в официальных СМИ. Имел честь служить вместе в Силах спецопераций", – написал военный Сергей Цыпиха.

Также ранее сообщалось, что младший сержант Илья Пережогин (позывной "Князь"), который входил в состав 131-го разведывательного батальона, погиб при обстреле в районе поселка Пески Донецкой области.