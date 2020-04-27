В «ДНР» обвинили Украину в том, что она может быть причастна к распространению эпидемии китайского вируса в «молодой республике»

Об этом во время брифинга заявил спикер «ДНР», а внимание на его речь обратил ветеран АТО Анатолий Штефан.

Видеозапись он опубликовал в соцсетях.

«Мы не исключаем, что коронавирусная инфекция COVID-19 могла быть разработана в одной из биологических лабораторий Украины», – говорит «официальный представитель УНМ ДНР» Дмитрий Астрахань.

По его словам, всего на территории Украины функционирует 15 американских биологических лабораторий, работу которых курирует ЦРУ.





Его коллега по цеху разразился еще более невероятной версией. Он рассказал о том, что в Киеве еще с января работают американцы. И вот след носителей вируса якобы привел американскую делегацию в тренировочный лагерь «Азова» под Мариуполем, «боевики которого участвовали в организации митингов в Гонконге по заказу Госдепа США, финансирующего их радикальную деятельность».

У нас было два пакетика травы, семьдесят пять ампул мескалина, 5 пакетиков диэтиламида лизергиновой кислоты или ЛСД, солонка, наполовину наполненная кокаином, и целое море разноцветных амфетаминов, барбитуратов и транквилизаторов, а так же литр текилы, литр рома, ящик Бадвайзера pic.twitter.com/emUdyZYrSi — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) April 25, 2020

«Следует отметить, что центр по контролю и профилактике заболеваний Атланте, штат Джорджия, является ведущим подразделением военно-биологического комплекса США и располагает лабораториями с наивысшим уровнем биологической безопасности для проведения исследований и разработки особо опасных возбудителей инфекционных заболеваний», – на полном серьезе заявила «говорящая голова».

Комментаторы взорвались шутками по поводу таких теорий заговора.

«Не, ну бандераффцы ж море выкопали, шо нам вирус то создать, лёгкО!!! Д*билы они там, полуобморочные😂😂😂», «Я даж теряюсь, что они употребляют», «Какая хорошая новость. Но нашим вирусологам нужно дать по башке. Не доработали направленность ДИИ вируса», «О, министерство галлюцинаций проснулось. Видать, свежий кокс приехал», «Новости из дурдома», «В исчезновении динозавров 65 миллионов лет назад тоже виновата Украина. С динозавров начали, закончим и с «ДНР/ЛНР», «У меня аж гордость проснулась», «Хотелось ядерную бомбу, а вышел COVID-19», «То еще древние укры после того, как Черное море выкопали :)», – шутят пользователи.

Напомним, в РФ внезапно признали "ЛНР" частью Украины.

Как сообщала Politeka, СБУ поймали сотни агитаторов, которые врали о китайском вирусе по заданию России.

Также Politeka сообщала, что вирус нанес сокрушительный удар по российской армии.