В понедельник, 27 апреля, в Киеве под Офисом президента собрались возмущенные украинцы, наплевав на карантин

Как передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал Klymenko Time, причиной недовольства стало завершение СБУ досудебное расследование по делу Екатерины Гандзюк.

"Участники акции заявляют, что генпрокуратура "слила" дело, и Владислав Мангер договорился с прокуратурой "на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Среди претензий пикетчиков: "до конца расследования было еще три месяца. Следственные действия - не завершены; передать дело в суд "как есть" просили адвокаты одного из подозреваемых в заказе убийства - Владислава Мангера. Это ему на руку; организатор преступления Алексей Левин не дал показаний и заявил об отказе сотрудничества со следствием; подозреваемый Павловский также не дал никаких показаний"

Ранее мы сообщали, в конце января этого года правоохранители задержали помощника экс-нардепа Игоря Павловского по обвинению к причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк.

Также появилась информация, что прошли обыски у главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, председателя ОГА Андрея Гордеева, а также его заместителя Евгения Рищука и иных лиц, которые фигурируют в деле Гандзюк.

Всего сообщено о подозрении 10 лицам. Они принимали участие в совершении преступления в рамках ОПГ, что создал Павловский.

Напомним, Гандзюк умерла 4 ноября 2018 года в результате обширных ожогов серной кислотой. Активистку облили опасным веществом 31 июля того же года в родном Херсоне.

Напомним, убийца Гандзюк сознался во всем.

Как сообщала Politeka, убийство Гандзюк: задержан помощник экс-нардепа Павловский, новые подробности дела

Также Politeka сообщала, что в деле Гандзюк неожиданный поворот.