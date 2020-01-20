Помощник экс-народного депутата Игорь Павловский задержан и его обвиняют к причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк

Подозревают Павловского в руководстве преступной организацией. Об этом сообщает “Украинская Правда”.

Также появилась информация, что прошли обыски у главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, председателя ОГА Андрея Гордеева, а также его заместителя Евгения Рищука и иных лиц, которые фигурируют в деле Гандзюк.

ZN передает, что правоохранители сегодня нанесли удар по ОПГ (Организованная преступная группа) "Москали". Один из участников группировки Алексей Левин (Москаленко) долгое время был в международном розыске, так как его обвиняли в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Адвокаты Игоря Павловского на текущий момент пытаются помешать перевозке обвиняемого в Киев. Помощника бывшего нардепа хотят доставить в Печерский суд Киева, где прокуроры хотят получить от суда разрешение на арест на два месяца.

Всего сообщено о подозрении 10 лицам. Они принимали участие в совершении преступления в рамках ОПГ, что создал Павловский.

Ранее мы сообщали, что силовики устроили тотальный досмотр автомобилей в Херсоне в рамках спецоперации по поиску подозреваемых в убийстве журналистки Кати Гандзюк.

Информация и кадры появились в Телеграм-канале PavlovskyNews. Вооруженных людей заметили на Николаевском шоссе, на трассе у поселка Степановка, у Центрального рынка и других местах. Как пишут местные жители в соцсетях, силовики с бронетехникой проверяют автомобили на выездах из города и в самом городе.

"В рамках отработки останавливают автомобили и проверяют их на наличие оружия, наркотиков и других запрещенных предметов", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

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