Народный депутат Илья Кива оказался в центре чужого скандала
Речь о "квартирном вопросе". Ситуация произошла в Киеве. Так, к депутату обратилась женщина, которая заявила, что ее выгоняют из дома вместе с несовершеннолетним сыном - якобы пришли другие собственники.
Кива примчался на место и стал сходу спорить с правоохранителями, не стесняясь в выражениях (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
По словам мужчины, он купил эту квартиру в системе СЕТАМ, жилище до этого сдавалось в аренду, и для него стало сюрпризом, что там кто-то продолжает жить.
"Я приехал сегодня, хотел зайти в квартиру, но она была заперта. Вызвал полицию и работников, открыли дверь. В это время приехал народный депутат Илья Кива и начал называть нас всех рейдерами, несмотря на документы. Когда я его спросил, почему он приехал, он ответил, что его позвала сюда совесть. Он бросался на полицейских, мою жену, я все записал на видео", - поделился участник потасовки. Его супруга во время разборок просила полицию: "Заберите его в тюрьму!", имея в виду Киву.
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"Это не настоящая полиция, это оборотни. Это мое субьективное мнение... Двери ломали вместе с полицией. Сколько вам заплатили за ваше участие в преступлении? Мы выведем всех на чистую воду...", - кричал, в свою очередь, Кива.
Ранее мы сообщали, скандальный блогер Алексей Дурнев схлестнулся с Кивой в стенах Рады. В рамках своего нового шоу «Еда Дурнева» он решил рассказать о гастрономических пристрастиях народных избранников. Одним из ярких моментов стал диалог ведущего с Кивой.
- Мир праздновал День желудочно-кишечного тракта
- Хорошо, что не День поноса
- Но это связано…
- Я чувствую
- Скажите, Вы питаетесь в столовке здесь?
- Периодически
- Язык
- Ну отварной?
- (Смеется) … Говорит, когда он длинный, его можно откусить да…
- Телячий.
Напомним, Кива признался, что делал во время голосования за важный закон в Раде.
Как сообщала Politeka, скандальный Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля.