На рабочем месте нардепа Ильи Кивы в парламенте застукали другого человека

В украинском парламенте уже несколько недель голосуют за поправки к законопроекту о рынке земли. Однако не все депутаты лично голосуют за поправки. Как сообщили на Youtube-канале Polithub, на месте народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ильи Кивы в момент голосования находился другой человек. Этот момент засняли операторы проекта.

Позже корреспондент подошел к Илье Киве в кулуарах Верховной Рады и поинтересовался, кто голосует вместо него. Кива заявил, что ничего страшного в этом нет, поскольку этот человек якобы использовал свою карточку народного депутата. Просто ему было так удобнее голосовать на этом месте.

«Слуги» постоянно сидят на наших местах. Народные депутаты перемещаются и вставляют карточку туда, где им удобнее. Вся информация в данном случае находится на карточке. Я могу вставить ее в любое гнездо и там будет высвечиваться моя фамилия», - объяснил Кива.

Журналист отметил, что не видел как Кива голосовал в тот момент, когда на его месте работал другой депутат. Нардеп заявил, что работал в этот момент на балконе.

Журналисты предполагают, что на месте Кивы в момент голосования находился Тарас Козак.

Как напомнил корреспондент, каждая фракция подала к законопроекту по земле по 100-200 правок, а «Оппозиционная платформа – За жизнь» подала 3500 правок. Все эти правки, по предварительным подсчетам, будут рассматриваться около 1-2 месяцев.

Ранее мы писали, что Илья Кива попал в секс-скандал. Фотографы засняли его во время заседания в парламенте, когда он звонил модели, после чего трогал себя за интимное место. Сам нардеп рассказал, что его женский фан-клуб присылается ему фотографии. На своей странице в соцсетях он попросил их присылать фото в нерабочее время, иначе они могут просочиться в прессу.

Напомним, что Илья Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля: "Пошли на х...".

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