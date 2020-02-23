Нардеп-скандалист Илья Кива разозлил украинцев дерзким высказыванием

В частности, на своей странице в Фейсбуке депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», не смотря на запрет в Украине, решил поздравить украинцев с праздником 23 февраля. При этом Кива сделал это в весьма грубой форме- с оскорбительными выражениями в адрес закона о декоммунизации, пишет Politeka.net.

"Да пошли они на х*й со своей декомунизацией!!! С праздником нас мужчины!!!" – написал одиозный политик.

Пользователи в соцсетях не прошли мимо и отреагировали на пост нардепа, справедливо заметив, что Кива не имеет ни какого отношения в этому советскому празднику.

Но нашлись и такие, кто в ответ также решил поздравить нардепа.

"Илья, ты не имеешь отношение к нему. Раскачка либо заказуха",

" Вам исполнилось 18 лет 2 июня 1995 года. Какое отношение вы имеете к Красной армии? Я еще могу как-то понять тех, кто давал присягу до 1991 года, но вы давали присягу Украине! Думаю вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!"

«Кто по вашему мнению должен пойти на ххй: волонтеры, добровольцы, бойцы ВСУ, ССО или НГ? Или вы всех граждан Украины на ххй посылаете?»,

«23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных. Совпадение? Не думаю!)»,

"Законы Украины не для вас?",

"Илья, друг! Вот скажи мне, по-братски, а "георгиевскую" ленточку ты тоже наденешь?",– пишут в сети.

Ранее мы писали, 22 января Илья Кива напал на ветерана АТО в одном из ресторанов Киева. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения.

Кива начал провоцировать одного из посетителей ресторана, а затем подошел к нему и попытался ударить головой, однако получил от мужчины удар по лицу. Как оказалось, посетителем был ветеран АТО Михаил Майнман.

Напомним, "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".

Как сообщала Politeka, нардеп Кива отделался от наказания, гремит скандал: "Лежал в психбольнице...".

Также Politeka писала, что Кива снова осрамился дикими движениями в Раде, видео слили в сеть.