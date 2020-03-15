Дурнев и Дантес показали, что любят есть нардепы в Раде и попробовали блюда сами

Известный скандальный блогер и телеведущий Алесей Дурнев заимел новое шоу «Еда Дурнева» и решил рассказать о гастрономических пристрастиях народных избранников в Верховной Раде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой Youtube-видео выпуска.

Как оказалось, мир отмечал такой день, как День желудочно-кишечного тракта и Дурнев отправился в Раду и поспрашивал нардепов, что те едят в местной столовке. Одним из самых яркий представителей в отношении гастрономических пристрастий оказался Илья Кива из ОПЗЖ. Диалог ведущего и нардепа:

- Мир праздновал День желудочно-кишечного тракта

- Хорошо, что не День поноса

- Но это связано…

- Я чувствую

- Скажите, Вы питаетесь в столовке здесь?

- Периодически

- Что любите есть?

- Язык

- Ну отварной?

- (Смется) …Говорит, когда он длинный, его можно откусить да…

- Телячий

- Телячий.

Другие нардепы рассказали, что любят как традиционные украинские блюда, так и, условно, экзотические. Так "Слуга народа" Александр Скичко очень любит "оливьешку", как оказалось. Валентин Наливайченко сказал, что любит сырники и добавил:

«На обед не всегда успеваю, но если бы сейчас пошел обедать, то взял бы гречку с котлетой».

Андрей Парубий любит омлет по утрам, а Роман Грищук в столовой берет бутерброды с красной рыбой.

Цены в столовой Верховной Рады:

Салат "Царский" - 85 грн. (за 150 гр.)

Сельдь под шубой - 36 грн. (за 150 гр.)

Бутерброд с икрой - 56 грн.

Бутерброд с красной рыбой (семгой) - 48 грн.

Шашлык из креветок - 93 грн. (за 5 шт).

Шашлык с семгой - 130 грн.

Блинчики "Помпадур" 76 грн. (за 250 гр.)

Холодец - 97.50 грн. (за 250 гр.)

Каша гречневая - 13 гривен (за 150 гр.)

Отварной язык - 170 грн. (за 210 гр.)

Котлета по-киевски - 48 грн.

Котлета куриная - 34 грн.

Коктейль из морепродуктов - 72 грн. (за 100 гр.)

Салат "Оливье" - 55 грн. (за 150 гр.)

Сырники - 43 грн. (за 160 гр. - 2 шт.)

Яйцо - 7 грн.

Напомним, ранее в сети представили, как выглядели бы пожелания от украинских политиков с Международным женским днем.

Открытки опубликовали в Telegram-канале Perepichka News. По мнению автора, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил бы женщин в образе полуголого мачо плеткой.

Уже экс-премьер Украины Алексей Гончарук потребовал бы отдельную плату за доставку второго букета.

Бывший глава ОП Андрей Богдан в пляжной рубашке позвал бы прекрасную половину человечества с собой на Сейшелы.

Петр Порошенко предлагает сладкий подарок.

Слуга народа Брагар, который оскандалился из-за пенсионерки с собакой, предлагает домашнего любимца, да подороже.

Напомним, Кива признался, что делал во время голосования за важный закон в Раде.

Как сообщала Politeka, скандальный Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля.

Также Politeka писала, что "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".