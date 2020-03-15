Дурнев и Дантес показали, что любят есть нардепы в Раде и попробовали блюда сами
Известный скандальный блогер и телеведущий Алесей Дурнев заимел новое шоу «Еда Дурнева» и решил рассказать о гастрономических пристрастиях народных избранников в Верховной Раде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой Youtube-видео выпуска.
Как оказалось, мир отмечал такой день, как День желудочно-кишечного тракта и Дурнев отправился в Раду и поспрашивал нардепов, что те едят в местной столовке. Одним из самых яркий представителей в отношении гастрономических пристрастий оказался Илья Кива из ОПЗЖ. Диалог ведущего и нардепа:
- Мир праздновал День желудочно-кишечного тракта
- Хорошо, что не День поноса
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- Но это связано…
- Я чувствую
- Скажите, Вы питаетесь в столовке здесь?
- Периодически
- Что любите есть?
- Язык
- Ну отварной?
- (Смется) …Говорит, когда он длинный, его можно откусить да…
- Телячий
- Телячий.
Другие нардепы рассказали, что любят как традиционные украинские блюда, так и, условно, экзотические. Так "Слуга народа" Александр Скичко очень любит "оливьешку", как оказалось. Валентин Наливайченко сказал, что любит сырники и добавил:
«На обед не всегда успеваю, но если бы сейчас пошел обедать, то взял бы гречку с котлетой».
Андрей Парубий любит омлет по утрам, а Роман Грищук в столовой берет бутерброды с красной рыбой.
Цены в столовой Верховной Рады:
Салат "Царский" - 85 грн. (за 150 гр.)
Сельдь под шубой - 36 грн. (за 150 гр.)
Бутерброд с икрой - 56 грн.
Бутерброд с красной рыбой (семгой) - 48 грн.
Шашлык из креветок - 93 грн. (за 5 шт).
Шашлык с семгой - 130 грн.
Блинчики "Помпадур" 76 грн. (за 250 гр.)
Холодец - 97.50 грн. (за 250 гр.)
Каша гречневая - 13 гривен (за 150 гр.)
Отварной язык - 170 грн. (за 210 гр.)
Котлета по-киевски - 48 грн.
Котлета куриная - 34 грн.
Коктейль из морепродуктов - 72 грн. (за 100 гр.)
Салат "Оливье" - 55 грн. (за 150 гр.)
Сырники - 43 грн. (за 160 гр. - 2 шт.)
Яйцо - 7 грн.
Напомним, ранее в сети представили, как выглядели бы пожелания от украинских политиков с Международным женским днем.
Открытки опубликовали в Telegram-канале Perepichka News. По мнению автора, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива поздравил бы женщин в образе полуголого мачо плеткой.
Уже экс-премьер Украины Алексей Гончарук потребовал бы отдельную плату за доставку второго букета.
Бывший глава ОП Андрей Богдан в пляжной рубашке позвал бы прекрасную половину человечества с собой на Сейшелы.
Петр Порошенко предлагает сладкий подарок.
Слуга народа Брагар, который оскандалился из-за пенсионерки с собакой, предлагает домашнего любимца, да подороже.
Напомним, Кива признался, что делал во время голосования за важный закон в Раде.
Как сообщала Politeka, скандальный Кива перешел все границы и устроил украинцам разнос из-за 23 февраля.
Также Politeka писала, что "рукоблуд" Кива отличился новой выходкой в Раде: "голой задницей на лицо".