Офицер полиции Вячеслав Барков погиб после спасения родной дочери

Печальную новость сообщили его коллеги по службе, передает Politeka.net.

Известно, что трагедия произошла в Донецкой области.

44-летний полицейский Вячеслав Барков находился вне службы со своей семьей.

По информации журналистов, транспортное средство, в котором находилась дочь полицейского, скатилось в пруд. ЧП случилось вечером 1 мая в Торецке, куда сразу же выдвинулись спасатели.

Согласно официальному сообщению, которое опубликовала пресс-служба Нацполиции Донецкой области, мужчина не рассчитал сил и утонул.

Но его коллеги в социальных сетях опровергают эту информацию. Сообщается, что у офицера Вячеслава Баркова не выдержало сердце после спасения дочери.

"Славик, ты был, есть и будешь для меня самым лучшим напарником. Царствие небесное тебе.. Также хочу добавить, что Славик не утонул, у него просто не выдержало сердце от перенесенного стресса, связанного со спасением любимой дочери. Вскрытие показало - острая сердечно-сосудистая недостаточность, в связи с чем попрошу больше не говорить, что он утонул", - добавил его напарник по службе Денис Кулик.

Отметим, что Вячеслав Барков 22 года жизни посвятил службе в правоохранительных органах. С его смертью осиротели двое детей.

Ранее мы рассказывали о том, что молодой полицейский умер прямо на улице. Известно, что трагедия произошла еще 17 апреля.

Александр Калинчук не дожил до своего 27-го дня рождения всего несколько дней.

"Тяжелая потеря в нашей полицейской семье... Внезапно ушел из жизни патрульный Александр Калинчук. Он нес службу в патрульной полиции Днепропетровской области от самого начала, достойно служил украинскому народу. До своего 27-го дня рождения он не дожил несколько дней.

Александру стало плохо прямо посреди улицы и его сердце остановилось навсегда... У него осталась беременная жена, которая несет службу в патрульной полиции. Искренние соболезнования семье и близким Александра. Мы скорбим вместе с вами. Светлая память Александру!", - говорилось в сообщении.

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