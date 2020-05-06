У ВСУ есть раненые

Российско-оккупационные формирования "Л/ДНР" не планируют придерживаться договоренностей

Об этом в утренней сводке информирует пресс-центр штаба ООС в Facebook, пишет Politeka.net.

По информации военных, за минувшие сутки оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, используя при этом запрещенное вооружение.

В штабе подчеркнули, что подконтрольные Кремлю террористы "Л/ДНР" стреляли по позициям ВСУ из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В зоне ответственности "Восток" из минометов враг стрелял неподалеку Невельского; в окрестностях Богдановки - из пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82 мм; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по позициям у Павлополя, Славного, Марьинки, Старогнатовки и дважды неподалеку Авдеевки.

Кроме этого, террористы успели нарушить договоренности и обстреляли из тяжелого вооружения участок разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское. Силы ООС, в свою очередь, огонь не открывали.

В зоне ответственности "Север" враг также применил тяжелое вооружение: по Ореховому открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия; вблизи Крымского - из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Увы, но не обошлось без потерь среди личного состава ВСУ. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий ООС получил ранения, еще один - боевую травму.

Также в пресс-центре отметили, что украинская армия отомстила оккупационным формированием "Л/ДНР" за собратьев и ранил, по меньшей мере, двух боевиков.

Уже от начала текущих суток оккупанты успели нарушить режим прекращения огня. С ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли наши позиции возле Авдеевки. К счастью, обошлось без потерь.

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