ВСУ продолжают нести потери на передовой в результате вражеских обстрелов

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-центр штаба ООС в утренней сводке.

По информации военных, за минувшие сутки российско-террористические формирования "Л/ДНР" 21 раз нарушили режим прекращения огня.

В частности, оккупанты обстреливали позиции бойцов ВСУ из запрещенных артсистем калибра 122 мм, минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, БпЛА, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности "Восток" боевики из минометов, гранатометов и пулеметов обстреливали Марьинку; в районе Старогнатовки ворог с помощью БПЛА сбросил ВОГ-17 на позиции сил ООС; по Широкино били из минометов 82 мм, станковых гранатометов, а по защитникам Новоселовки Второй - из автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки враг использовал автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а с наступлением темноты – крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие; рядом с Тарамчуком, Песками и Невельским - били из гранатометов и стрелкового оружия.

Неспокойно было и в зоне ответственности "Север": по позициям ВСУ вблизи Новотошковского враг стрелял из артсистем калибра 122 мм, и минометов калибра 120 мм и 82 мм.

На окраине Орехового позиции ВСУ враг дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, выпустив 30 мин, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Защитников Крымского враг дважды "накрывал" из минометов 120-го и 82-го калибра.

К сожалению, украинская армия продолжает нести "санитарные" потери на передовой. В результате обстрелов из запрещенных орудий шестеро бойцов ВСУ получили ранения.

Как информирует разведка, силы ООС мощно отомстили оккупантам за раненых побратимов. Вчера, 7 мая, на Донбассе были ликвидированы 7 террористов, еще пятеро были ранены.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.