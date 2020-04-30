Воины ВСУ отомстили боевикам за гибель своего собрата

В сети появилось видео удара ВСУ по террористам "ЛНР" в ответ на обстрел города Золотое-4 Попаснянского района и смерть украинского защитника. Кадры опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что ракету запустила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского. На кадрах запечатлено уничтожение управляемой ракетой командирского внедорожника одного из подразделений боевиков.

"Это ответ на обстрел Золотого-4, когда накрыло дома мирных. Рядом с этим участком от осколка снаряда погиб молодой украинский боец. Операция мести, которую провела "тридцатка", требовала активного взаимодействия нескольких подразделений. И качественной и грамотной разведки", – написал Цаплиенко.

Журналист уточнил, что именно на этом участке террористы в течение нескольких лет активно обстреливали технику ВСУ.

Напомним, вечером 28 апреля во время обстрелов на Луганщине неподалеку от участка разведения №2 "Золотое" погиб военный 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Алексей Лисин.

Боец родом из села Горькое Запорожской области. Родился 30 марта 1990 года.

У погибшего воина остались бабушка, младший брат, старшая сестра, а также невеста и двенадцатилетняя дочь от первого брака.

Напомним, Бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

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