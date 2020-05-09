Оккупационные формирования "Л/ДНР" снова не придерживаются режима прекращения огня на Донбассе

Об этом в утренней сводке сообщает пресс-центр штаба ООС, пишет Politeka.net.

Как отмечают военные, на протяжении минувших суток террористические войска 7 раз нарушали режим прекращения огня.

Сообщается, что по нашим позициям враг бил из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Больше всего обстрелов было зафиксировано в районе ответственности "Восток": неподалеку Широкиного противник вел огонь по нашим позициям из минометов 82-го калибра, автоматических станковых гранатометов и применял БпЛА для сброса выстрелов ВОГ-17; по Каменке били из минометов, ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Марьинке враг применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие, а возле Авдеевки задействовал крупнокалиберные пулеметы; по Пескам стреляли из автоматических гранатометов.

Неспокойно было и в зоне ответственности "Север": возле Орехового и Крымского враг открывал огонь из запрещенных Минскими соглашениями минометов, а также станковых противотанковых гранатометов. В целом, как информирует пресс-центр штаба ООС оккупанты на этом направлении выпустили 27 мин 120-го калибра.

Увы, но ВСУ продолжают нести "санитарные" потери на передовой. Вследствие обстрелов за сутки были ранены четверо наших военных.

По информации разведки, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" получили мощного пощечины от наших военных. Сообщается, что бойцам ВСУ удалось ликвидировать одного российского оккупанта и еще двоих ранить.

Уже от начала текущих суток террористические формирования успели нарушить режим прекращения огня. Из запрещенных минометов калибра 120 мм обстреляли позиции сил ООС возле Крымского, а из "легких минометов", гранатометов и пулеметов стреляли вблизи Хутора Вильного. К счастью, обошлось без потерь среди личного состава.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».

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