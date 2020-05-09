Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" поплатились за постоянные нарушения режима прекращения огня

Об этом пишет Politeka.net.

Сообщается, что силам ООС удалось ликвидировать российский бронетранспортер на Донбассе, из которого боевики "кошмарили" бойцов ВСУ.

Известно, что бронетранспортер из России был уничтожен еще 25 марта 2020 года, но видеоролик опубликовали в социальных сетях лишь сейчас.

По информации журналистов, вражеская военная техника "кошмарила" бойцов ВСУ на мариупольском направлении, но ее уничтожили, вероятно, точным выстрелом из ракетного комплекса. В сети также предположили, что БТР могли ликвидировать с помощью БПЛА.

Пользователи мощно отреагировали на публикацию и поблагодарили защитников за ликвидированную вражескую машину и эпипаж.

"Самовзорвался! Мы тишину не нарушали..", "Слава Украине!", "Интересное видео. Точное попадание с первого выстрела.Готов такое смотреть хоть каждый день", "Может он сам взорвался?", "Правильной дорогой идете господа", "Смерть оккупантам", "Не**й шастать", "Украинский беспилотник завис над БТРом как раз в момент когда ему вздумалось взорваться", - написали украинцы в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что за минувшие сутки оккупационные войска "Л/ДНР" 7 раз нарушали режим прекращения огня. По информации штаба ООС, по нашим позициям враг бил из запрещенных минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, БпЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Увы, но ВСУ продолжают нести "санитарные" потери на передовой. Вследствие обстрелов за сутки были ранены четверо наших военных.

По информации разведки, российско-оккупационные войска "Л/ДНР" получили мощного пощечины от наших военных. Сообщается, что бойцам ВСУ удалось ликвидировать одного российского оккупанта и еще двоих ранить.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.