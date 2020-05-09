Это была уже пятая его экспедиция...

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" умер один из участников экспедиции



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на страничке Национального антарктического научного центра в Facebook

По предварительным данным, причиной смерти 35-летнего повара Василия Омеляновича стало самоубийство.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.

Как утверждает Дикий, причиной смерти стало самоубийство из-за личных проблем.



"Предварительно известно, что он покончил с собой из-за личных проблем. К сожалению, все мы живые люди, и никто заранее не знает, что для кого станет последней каплей или "соломинкой, которая сломала спину", - отметил он.

Погибшего описывают как скромного человека и мастера своего дела.

"Надежный товарищ и романтик - таким мы будем помнить Василия. Света тебе память, Василий! Глубокие соболезнования семье и друзьям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период.

Также известно, что на данный момент, остальные 10 участников экспедиции со вчерашнего дня готовят по очереди.

Ранее мы сообщали, что в США ушел из жизни известный актер украинского происхождения Дмитрий Дьяченко.

Тело 52-летнего актера нашли 22 апреля в его доме в городе Дейтона-Бич.

Семья звезды Голлдивуда подняла тревогу и обратилась в полицию после того, как Дмитрий Дьяченко несколько дней не выходил на связь с родственниками.

Отметим, что Дмитрий Дьяченко родился в США в 1968 году в семье украинского эмигранта и американки с греческими и шведскими корнями.

Популярность в Голливуде актер приобрел после того, как сыграл в фильме ужасов "Запретная зона", где он сыграл гида по Чернобыльской зоне.