Сегодня, 31 марта, скончался легендарный актер из фильма «Звездных войн» после непродолжительной борьбы с китайским вирусом

Как сообщает Politeka, трагическую информацию передает Metro.

«Эндрю Джек жил на одной из старейших рабочих лодок на Темзе. Он был очень независимым, но безумно любил свою жену Габриель Роджерс. К сожалению, на прошлой неделе она застряла в карантине в Австралии. Она не могла увидеться или поговорить с ним в последние часы его жизни, и есть вероятность, что похороны не состоятся», - отметил представитель актера Джилл МакКаллоу.

Уточним, что актер сыграл майора повстанцев Салуана Эматта в седьмом и восьмом эпизодах "Звездных войн" - "Пробуждении Силы" и "Последних джедаях" - и озвучил Молоха в "Хане Соло".

Кроме того, Эндрю был так называемым «диалект-коучем». Этот человек помогает актерам добиться нужного акцента для специальной роли. К примеру, он работал с Робертом Дауни-младшим и Пирсом Броснаном (Джеймс Бонд).

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