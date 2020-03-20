Епідемія коронавіруса стрімко поширюється по світу. Жертвами вірусу стали в тому числі знаменитості

Politeka розповість, хто з зірок підхопив інфекцію і як справляється з хворобою.

Українська дівчина Бонда, актриса Ольга Куриленко повідомила про хворобу у себе в Instagram. Артистка сидить вдома в Лондоні в самоізоляції. У неї коронавірус протікав з температурою і слабкістю. Як повідомила Куриленко, зараз вона почуває себе краще, температура пройшла. Актриса також розповіла, що їй не призначили ніяких препаратів – тільки парацетамол на випадок температури.

Голлівудський актор Том Хенкс зі своєю дружиною Рітою Вілсон захворів коронавірусом в Австралії. Парі надали всю необхідну допомогу.

«У нас є Covid-19, і ми знаходимося в ізоляції, тому ми не передаємо його нікому іншому», - повідомив актор у себе в соцмережах.

Пізніше Хенкс розповів, що їх тести вже показують позитивний результат.

Зірка «Ігри престолів», актор Крістофер Хівью також повідомив, що у нього знайшли коронавірус. Актор знаходиться на ізоляції вдома в Норвегії. Стан зірки задовільний, у нього легкі симптоми застуди.

Ще одна зірка «Ігри престолів», актриса Індіра Варма дізналася про позитивний тест 18 березня. Зірка розповідала, що погано себе почуває. Відомо, що вона контактувала зі своєю колегою Емілією Кларк, яку повинні перевірити на коронавірус.

Зірка "Форсажу", британський актор Ідріс Ельба розповів, що перебуває з дружиною в самоізоляції після того, як у нього підтвердили коронавірус. Про це він розповів в Twitter. Актор зізнався, що ніяких симптомів у нього немає.

Найімовірніше, актор заразився при зустрічі з дружиною прем'єра Канади Софі Трюдо 5 березня. У неї теж діагностували коронавірус.

Актриса Рейчел Метьюз розповіла шанувальникам, що також заразилася коронавірусом. У перші дні вона відчувала втому і головний біль. Пізніше у неї почався сухий кашель та біль у легенях, важке дихання. Схоже, актриса перехворіла більш важкою формою вірусу, ніж її колеги.

Нагадаємо, що у МОЗ терміново звернулися до українців через нову біду: «Значно серйозніше, ніж коронавірус».

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