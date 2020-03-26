Популярный американский актер, который заразился коронавирусом, не выдержал осложнений болезни

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Daily Mail.

«Актер, родившийся в Нью-Джерси, умер на этой неделе, сообщила Нью-Йоркская театральная компания Playwrights Horizons. Они писали: " С любовью и тяжелым сердцем сообщаем, что Марк Блум, наш дорогой давний друг и непревзойденный артист скончался на этой неделе. Спасибо тебе, Марк, за все, что ты принес в наш театр, а также в театры и аудитории по всему миру. Мы будем скучать по тебе», говорится в сообщении.

Уточним, что за свою жизнь Марк Блум снялся в более чем 20 фильмах, наиболее популярные среди которых, это Клан Сопрано, CSI: Место преступления, Закон и Порядок, Хорошая жена, Моцарт в джунглях, Черный список, а также комедия «Крокодил Данди».

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«RIP Питер Майлс. Мой дорогой папа умер несколько часов назад. Это был Коронавирус, который забрал его», - сказано в сообщении. Ранее артистка опубликовала архивное фото с отцом и братом, чтобы поддержать тогда еще живого папу: «Мой отец, мой брат и я. Хорошее воспоминание, чтобы поделиться, учитывая то, что папа переживает сейчас».

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