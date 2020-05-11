Российско-террористические войска "Л/ДНР" понесли потери в результате мощного удара со стороны ВСУ
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба 54-й омбр в Facebook.
По информации военных, огневой удар силы ООС нанесли по позициям оккупационных формирований, с которых они постоянно обстреливали бойцов ВСУ.
"Одна из позиций незаконных вооруженных формирований 1-го Армейского корпуса РФ, а именно очень "известный" батальон "Восток", вела постоянные обстрелы передовых укреплений украинских военных. Они были уверены, что их обстрелы будут безнаказанными, но на свою беду они ошибались", - сказано в сообщении бригады.
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Известно, что точное месторасположение российских оккупантов было установлено благодаря разведчикам.
"И в один из весенних дней, когда враг начал обстрел наших позиций, в него полетела "ответочка" из не запрещенного минскими соглашениями вооружения", - добавили бойцы ВСУ.
Сообщается, что в результате точного удара были уничтожены три огневых позиции врага, жилой блиндаж, крупнокалиберный пулемет. Помимо этого, бойцам ВСУ удалось ликвидировать трех боевиков.
"Хотим напомнить, что, по иронии, боевая операция состоялась в годовщину создания так называемого батальона "Восток". Слава Украине! Идем к победе!", - подписали мощный видеоролик военнослужащие.
"Вот мы и вернулись, ну слава Богу", "Вот это класс, молодцы. Бейте врагов Украины", "Смерть террористам, Слава украинским воинам! Возвращайтесь домой живыми, пацаны!", "Красавчики! Надо было с большого калибра", "Красавцы ВСУ! Спасибо и привет вам из России", "Красота", "Сходили на концерт Кобзона", "Один орк драпанул, аж пятки сверкали", - поблагодарили украинцы бойцов в комментариях.
Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".
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