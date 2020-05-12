Группа интернет-агитаторов по указанию спецслужб РФ призывала к свержению власти в Украине

Об этом говорится на официальном портале СБУ.

Во время досудебного расследования было установлено, что жители Хмельницкого и Ивано-Франковска администрировали в социальных сетях сообщества сепаратистского направления.

Злоумышленники действовали под «прикрытием» украинской SMM-структуры и выполняли указания российских кураторов.

В соцсетях они распространяли преимущественно деструктивный контент: фейки о карантинных ограничениях из-за китайского вируса, дискредитацию органов государственной власти. И главное – агитаторы инспирировали протесты и продвигали идеи федерализации Украины.

Лингвистическая экспертиза публикаций установила, что злоумышленники открыто призвали к изменению границ территории и государственной границы Украины, насильственному свержению конституционного строя.

Во время обыска оперативники изъяли компьютерное оборудование и мобильные устройства, которые содержат доказательства вреда, причиненного информационной безопасности государства.

Следственные действия, как отметили в СБУ, проходили в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам, которые работали по указаниям спецслужб РФ.

Напомним, украинцев неожиданно обложили новой данью, кто под ударом.

Как сообщала Politeka, СБУ поймали сотни агитаторов, которые лгали о китайский вирус по заданию России.

Также Politeka писала, что украинцы избили за кашель в автобусе: СБУ раскрыла, как боты взялись за тему вируса в Украине.