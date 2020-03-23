Рассказ о пассажире, которого якобы избили за кашель в автобусе на фоне пандемии коронавируса, оказался фейком

Об этом сообщается на официальной странице Службы безопасности Украины (СБУ) в Фейсбук. В пресс-службе ведомстве рассказали о том, что в соцсетях активно «разгоняется» видео о том, что в городском транспорте (сначала речь шла о Виннице, а потом о Львове) произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса.

Однако, киберспециалисты установили, что попавший на видео конфликт произошел гораздо раньше и никак не связан с коронавирусом. Выяснилось, что первоисточниками размещения этого видео стали «боты», в частности, и пророссийского направления. А само видео активно распространялось на сепаратистских и пророссийских ресурсах. По словам экспертов СБУ, такая активность в соцсетях может указывать на вовлеченность «ботоферм», которые могут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию.

«Поэтому еще раз призываем и СМИ, и граждан тщательно относиться к проверке информации и пользоваться официальными источниками. Помните: такие публикации направлены только на расшатывание ситуации в нашем государстве», - призвали в СБУ.

Отмечается, что сейчас сотрудники СБУ проводят меры по установлению и привлечению к ответственности лиц, которые сознательно распространяют ложную информацию.

Напомним, реформа спецслужбы в Украине: чем занимается СБУ и ее иностранные аналоги.

Как сообщала Politeka, СБУ привлекла провокаторов к ответственности за фейки о коронавирусе.

Также Politeka писала, что СБУ накрыла огромную "ботоферму" в Украине, не обошлось без России.