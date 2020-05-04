С украинцев начали требовать деньги за пересечение границы во время карантина

О поборах на государственной границе рассказали в пресс-центре СБУ. Масштабная схема вымогательства взяток была раскрыта в Сумской области на международном пункте пропуска «Бачевск».

СБУ и ГБР выяснили, что работники одной из смен поста взымали «дань» с украинцев, которые выезжали за границу или возвращались на родину. В этой схеме участвовали таможенники и чиновники Госпогранслужбы.

С каждого частного микроавтобуса таможенники взымали по 2 тысячи гривен. За эти деньги пассажирам обещали беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина. Таким образом за смену чиновники получали до 50 тысяч гривен.

Когда на них вышли правоохранители, злоумышленники попытались избавиться вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из-за эпидемии вернулось около полумиллиона заробитчан. Предполагается, что почти все они отправятся обратно, как только откроют границы.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко назвал главное условие, о котором должны знать те, кто хочет работать за рубежом.

По его словам, все украинцы, которые намерены трудоустроиться в других странах, должны быть обеспечены медицинским страхованием.

Напомним, украинцы решили помочь медикам, но получилось плохо: "Это унижение, теперь мы работаем за еду".

Как сообщала Politeka, МИД решил судьбу заробитчан, выдвинуто главное условие: "Все украинцы, которые...".

Также Politeka писала, что Шмыгаль нанес новый удар по украинцам, пострадают тысячи.