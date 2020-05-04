С украинцев начали требовать деньги за пересечение границы во время карантина
О поборах на государственной границе рассказали в пресс-центре СБУ. Масштабная схема вымогательства взяток была раскрыта в Сумской области на международном пункте пропуска «Бачевск».
СБУ и ГБР выяснили, что работники одной из смен поста взымали «дань» с украинцев, которые выезжали за границу или возвращались на родину. В этой схеме участвовали таможенники и чиновники Госпогранслужбы.
С каждого частного микроавтобуса таможенники взымали по 2 тысячи гривен. За эти деньги пассажирам обещали беспрепятственное пересечение госграницы в условиях карантина. Таким образом за смену чиновники получали до 50 тысяч гривен.
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Когда на них вышли правоохранители, злоумышленники попытались избавиться вещественных доказательств противоправной деятельности, в том числе незаконно полученных денег.
В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к правонарушениям.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украину из-за эпидемии вернулось около полумиллиона заробитчан. Предполагается, что почти все они отправятся обратно, как только откроют границы.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Вадим Пристайко назвал главное условие, о котором должны знать те, кто хочет работать за рубежом.
По его словам, все украинцы, которые намерены трудоустроиться в других странах, должны быть обеспечены медицинским страхованием.
Напомним, украинцы решили помочь медикам, но получилось плохо: "Это унижение, теперь мы работаем за еду".
Как сообщала Politeka, МИД решил судьбу заробитчан, выдвинуто главное условие: "Все украинцы, которые...".
Также Politeka писала, что Шмыгаль нанес новый удар по украинцам, пострадают тысячи.