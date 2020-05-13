Российские спецслужбы готовят провокации на пунктах пропуска на востоке Украины в среду, 13 мая

Речь идет о КПВВ «Марьинка», «Гнутово», «Новотроицкое», «Майорск» и «Станица Луганская», передает портал «Антикор» со ссылкой сразу на несколько сообщений в социальных сетях.

По данным блогера Фашика Донецкого, боевики собираются устроить пикет во время заседания минской группы, на котором будут требовать открыть пункты линии разграничения со стороны Украины.

«Каналы роспропаганды уже ждут отмашку и готовы снимать шоу. Также один из сценариев — это убить гражданских, так называемых протестуючих, и обвинить этом Украину и снять этот процесс на камеры рос тв", – пишет он и объясняет, что таким образом боевики под руководством своих кураторов хотят заставить Украину пойти на уступки в переговорах по Донбассу и дискредитировать правительство.

Появилась также информация о том, что за участие в этом «спектакле» гражданским пообещали по 150 гривен.

Блогер из «ДНР» Добрый Шубин, в свою очередь, подчеркивает, что это мероприятие нацелено на создание информационной волны, которая должна спровоцировать открытие украинских КПВВ до окончания карантина в Украине.

«Это ключевой момент, обратите внимание. Тогда можно будет тотальный звездец с ситуацией по коронавирусу в ОРДО смело переложить на Украину. Открыли пункты в карантин — специально заразили мирное население ОРДО! Давайте сюда Красный Крест и прочее. Пусть теперь Украина и платит за лечение!», – говорится в его телеграмм-канале.

Ранее мы рассказывали, что оккупанты обвинили Украину в начале конфликта на Донбассе. По их информации, референдум в мае 2014 года не имел под собой цели передать регион России, но когда Украина «ввела танки и войска», ситуация изменилась кардинально.

Мы также писали, что оккупанты, затопив шахты на Донбассе, отравили воду в реках, которые впадают в Сиверский Донец. в частности, в Енакиево из-за плохой работы водоотлива вода в водоемах стала красно-рыжей и ядовитой.

Напомним, оккупанты превратили Донецк в город-призрак.

Как сообщала Politeka, дети приехали из Луганска в Киев и ошеломили сказанным.

Также Politeka писала, что жителям ОРДЛО предложили вечную украинскую пенсию.