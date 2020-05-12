Россия совершенно не намерена уходить из Донбасса, а если и решит уйти, то только на своих условиях

Такое мнение в интервью UKRLIFE.TV озвучил известный украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов.

Второй вариант, по его словам, будет равен капитуляции в этой шестилетней войне.

«Чем раньше мы признаем, что быстрого решения по Донбассу быть не может, что Донбасс потерян на ближайшие годы, тем лучше будет для нас», – подчеркнул Сазонов.

По его словам, всем нужно понимать тот момент, что есть цель вернуть Донбасс в качестве «нормального украинского региона», однако есть проблема: Россия, которая не уходит оттуда, и местное население с промытыми за шесть лет пропаганды мозгами.

«Здесь нужно задать себе вопрос: чем отличается цель от проблемы? Цель – это, когда ты целишься из ружья, когда хочешь куда-то попасть, а проблема – это, когда целятся в тебя», – пояснил блогер.

Он предупредил, что баланс того, чем для Украины является Донбасс, целью или проблемой, будет меняться довольно часто.

«Нужно понимать, что у нас с экономикой не всё хорошо на фоне пандемии, а значит, никто в разрушенный Донбасс не будет вливать средства даже после эфемерного его возвращения. Поэтому Донбасс для нас потерян надовго», – подчеркнул Сазонов.

Ранее мы писали о том, что российский публицист Александр Невзоров высказался о военном освобождении Донбасса. По его словам, такой путь деоккупации Донбасса неизбежно будет сопровождаться «трупами и кровищей». Подобным шагом Украина в глазах мира превратится из страдалицы в палача.

Он уверен, что регион можно вернуть без крови и смертей. Если Украина будет действовать мудро, то Россия сама откажется от этих территорий.

Мы также писали, что бывший народный депутат Спиридон Килинкаров, который сбежал в РФ, заявил, что третья сила втягивает Украину в войну с Россией.

По его словам, регулярно проводятся провокации для того, что бы столкнуть Украину и Россию.

"Если завтра туда придут и будут расстреливать монахов?! Провокации будут! Это может сделать кто угодно, это будут провокаторы, которые специально будут делать! Вы не понимаете, что Украину на протяжении четырех лет хотят втащить в войну, в реально большую войну с Российской Федерацией!", - заявил он на шоу Владимира Соловьева.

Напомним, ВСУ мощно разгромили оккупантов в знаковый день.

Как сообщала Politeka, жителям ОРДЛО предложили вечную украинскую пенсию.

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.