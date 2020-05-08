Получение украинской пенсии жителями ОРДЛО возможно даже после смерти

По крайней мере, такую услугу обещают обитателям оккупированных территорий.

Соответствующее фотодоказательство опубликовал в своем телеграмм-канале блогер Злобный Укр Донецка.

На снимке: объявление о получении украинской пенсии недееспособными, инвалидами, пенсионерами и чернобыльцами с выездом или без выезда на территорию Украины. Причем говорится и о пенсии после смерти.

«Когда все хорошо», – подписал снимок блогер.

Отметим, что, даже самые рьяные любители «русского мира», которые вовсю ненавидят Украину, не брезгуют ездить на подконтрольную Киеву территорию, чтобы получить пенсии и социальные выплаты, потому что им «должны».

Ранее мы рассказывали о том, что получение российской и украинской пенсий, которыми умудрялись разжиться в ОРДЛО особо резвые граждане, скоро станет историей.

В России подготовили жителям оккупированных территорий Донбасса новый «сюрприз». Те, кто рассчитывал после получения паспорта РФ на «жирную» российскую пенсию и довесок к ней в виде пенсии с Украины, будут жутко разочарованы.

Сначала пенсионерам, получившим паспорта с двуглавым орлом, назначат минимальную пенсию в размере восемь тысяч рублей. Дальше – полгода ожидания. За это время Пенсионный фонд РФ пришлет запрос украинским коллегам с данными новоиспеченного российского пенсионера и просьбой подтвердить трудовой стаж, указанный в трудовой книжке.

«Вот после подтверждения из Украины вашего стажа, в соответствии с уровнем вашей зарплаты и нормами начисление пенсии в РФ вам и будет назначена российская пенсия. При этом, как раньше, две пенсии вы получать не будете. Только одну!», – говорится в СМИ.

Напомним, Донбасс наскучил Путину, цель в Украине изменилась.

Как сообщала Politeka, дети приехали из Луганска в Киев и ошеломили сказанным.

Также Politeka писала, что Россия заявила о прорыве на Донбассе и выдала правду об «Л/ДНР».