В Киев с фронта привезли много покалеченных бойцов ВСУ

Как сообщает Politeka.net, об этом известный волонтер Наталья Юсупова рассказала на своей странице в Facebook. Она также поделилась видео, как воинов увозят машины "скорой помощи" (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Она поделилась, что 14 мая в столицу доставили раненных военнослужащих. Много машин "скорой помощи" промчались по Киеву в сторону центрального госпиталя.

"Война продолжается, за неделю на фронтон более 12 раненых и есть убитый. Воинов привезли с различными ранениями, есть очень в тяжелом состоянии", - заявила Наталья Юсупова.

Волонтер также рассказала о состоянии госпитализированных бойцов. По ее словам, медики спасают защитников Украины с самыми разными травмами.

"Седьмой год мы встречаем борты, сегодня мимо меня везли бойца, совсем молодого, лицо посеченное осколками, синяки под глазами, руки и ноги перебинтованные. Совсем мальчишка, а в глазах боль и сила. В госпитале сейчас лежат ребята с разных бортов, без ног и рук, хирурги делают операции, персонал выхаживает. Госпиталь на карантине и закрыт для посетителей", - пишет волонтер.

Gepostet von Nataliia Yusupova am Donnerstag, 14. Mai 2020

Наталья Юсупова отметила, что раненным бойцам ВСУ нужны лекарства, одежда и продукты. Кроме того, нужно поддерживать военнослужащих на передовой.

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