13 мая в Полтаве простились с военнослужащей, которая погибла в зоне проведения ООС

Как пишет Politeka.net, подробности и кадры опубликовало издание "Новости Полтавщины".

Ольга Никишина (Осипенко) скончалась 10 мая от инсульта в возрасте 48 лет. Несколько сотен полтавчан проводили ее в последний путь в Свято-Успенском кафедральном соборе. Бойца ВСУ похоронили на Аллее Героев.

Ольга начала боевой путь еще в 2014 году. В 2016-2018 годах она служила заместителем командира первой Авдеевской мотопехотной роты 16 отдельного мотопехотного батальона 58 ОМПБр имени Гетмана Ивана Выговского. У нее были позывные "Кипиш" и "Холера".

В последние годы жизни военнослужащая была заместителем командира роты 17 отдельной танковой Криворожской бригады имени Константина Пестушко.

Жительница Полтавы Анастасия Городчанина так отозвалась о покойной:

"Ее позывной 100% в точку вот только все вокруг подхватывали от нее не заразу, а любовь к жизни и хорошее настроение! С 2016 года на войне, закаленная обстрелами из 120-миллиметровых минометов в Авдеевке до последнего дня была на передовой! Ее миновала вражеская пуля, не выдержало сердце!".

Ветеран боевых действий Владимир Мусяк отмечает, что Ольга Никишина сначала служила добровольцем, а затем подписала контракт с ВСУ.

"Служила до последнего вздоха... Вы даже не представляете, насколько Ольга Никишина была веселой, жизнерадостной, жаждущей жизни Человеком. Она всегда знала как поддержать близких, каким словом успокоить", - поделился он.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

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