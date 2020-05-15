В селе Саханка, которое находится на подконтрольной боевикам территории Донецкой области, взорвался склад боеприпасов

Инцидент произошел еще 7 мая, однако все подробности о взрыве стали известны только сейчас, передает Politeka.net cо ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Взрыв спровоцировало нарушение мер безопасности. В результате происшествия один боевик погиб, еще шестеро получили тяжелые ранения.

Пострадали и гражданские лица. Ранения разной степени тяжести зафиксированы у восьми человек, которые находились за пределами территории, где хранились боеприпасы.

Российские пропагандисты поспешили использовать случившееся в своих целях и преподнесли взрыв как результат артиллерийского обстрела со стороны подразделений Объединенных сил с вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Как отметили в ведомстве, таким образом оккупанты пытались скрыть настоящие причины инцидента, чтобы не злить еще больше местное население, среди которого уровень недовольства пребыванием российских оккупантов растет с каждым днем.

Ранее мы писали о том, что в оккупированном Донецке под зданием Ворошиловского РОВД прогремел мощный взрыв, который до полусмерти напугал местных жителей.

Позже выяснилось, что под зданием, где расположена так называемая "народная милиция ДНР", взлетел на воздух автомобиль.

Российско-оккупационные войска никак не прокомментировали инцидент в центре Донецка. Также неизвестно, были ли жертвы в результате мощного взрыва.

Пользователи в социальных сетях сразу же поделились кадрами с места происшествия. Судя по ним, взрыв был настолько сильным, что черный дым видели из разных районов города.

Напомним, бойцы ВСУ могут остаться без еды, у Зеленского заговорили о провале.

Как сообщала Politeka, в сети показали раненых украинцев после обстрела оккупантов, фото

Также Politeka писала, что наступление на Донбассе, боевики определили новую цель: "нужны территории в районе...".