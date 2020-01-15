Боевики уже давно не контролируют ситуацию

Территория Донбасса оказалась на грани экологической катастрофы из-за действий путинских боевиков

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила в своем блоге для издания Обозреватель, что Донбасс оказался под угрозой заражения ядерными отходами из шахты "Юнком". Как известно "Юнком" находится под контролем боевиков.

Эксперт отметила, что многие годы шахта находилась под контролем природоохранных служб Украины, но боевики недавно приняли катастрофическое решение - прекратить обслуживание шахты.

Эколог указала на то, что в 1970-80-х годах на территории Донбасса был проведен ядерный взрыв, его запустили ученые из Москвы. В результате этого взрыва на шахте "Юность" был создан ядерный объект, его тут же законсервировали.

Многие годы украинские ученые следили за шахтой: контролировали уровень загрязнения и уровень грунтовых вод. Если уровень вод выйдет из-под контроля, то все вокруг будет затоплено и заражено.

Она отметила, что боевики уже давно не контролируют уровень воды в шахте, а уклон идет таким образом, что вся зараженная вода пойдет в сторону территорий, которые находятся под контролем украинских защитников.

"В последние два года оккупационные власти прекратили откачивать воду. Поскольку картографический уклон идет в сторону территории, контролируемой украинскими властями, шахтные воды с оккупированной территории переходят на нашу территорию", – заметила Тимочко.

Действия оккупантом могут привести к экологической катастрофе, ведь радиоактивные элементы с легкостью могут попасть в воды реки Северский Донец.

Эколог подчеркнула, что эта река течет по территории Украины, поэтому может стать причиной радиоактивного заражения других вод в нашей стране.

Напомним, Путин присмотрел новые территории, мир предупредили о катастрофе.

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