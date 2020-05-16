Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" пытаются переложить всю вину за ЧП на силы ООС

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что мощный взрыв прогремел на складе росийских террористов в оккупированной Саханке.

Как информирует разведка, в результате сильного взрыва пострадали 14 человек, в том числе и гражданские. Но оккупационные войска "Л/ДНР" пытаются выдать это за обстрел со стороны украинской армии.

"7 мая в н.п. Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов из-за нарушения мер безопасности, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов", – информирует ГУР.

В разведке подчеркивают, что пропагандисты использовали взрыв на складе оккупантов для распространения фейков, что якобы причиной ЧП на военном объекте стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений ООС с вооружения, запрещенного Минского соглашениями.

Таким образом, российско-террористические формирования "Л/ДНР" пытались скрыть истинные причины происшествия для предотвращения роста уровня недовольства среди местного населения.

Ранее мы рассказывали о том, что в подконтрольном российским оккупантам Донецке под зданием Ворошиловского РОВД прогремел мощный взрыв, который до полусмерти напугал местных жителей.

Позже стало известно, что под зданием, где расположена так называемая "народная милиция ДНР", взлетел на воздух автомобиль.

Российско-оккупационные войска "Л/ДНР" никак не прокомментировали инцидент в центре Донецка. Также неизвестно, были ли жертвы в результате мощного взрыва.

Но местные жители утверждают, что столб черного дыма после мощного взрыва был виден из нескольких районов Донецка.

Напомним, что появились трагические подробности гибели майора-спецназовца Андрея Супригана.

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