Война на Донбассе забрала жизнь еще одного защитника Украины
В зоне проведения операции объединенных сил погиб военный - заместитель командира, майор Суприган Андрей Валерьевич, 1990 года рождения. Об этом пишет пресс-служба Львовского горсовета.
Андрей Суприган служил в 81 десантно-штурмовой бригаде. Рыцарь Ордена Богдана Хмельницкого ll и lll степени (в 2015-м и 2016 годах).
В 2008 году Андрей Суприган закончил Лицей имени Героев Крут во Львове, в 2012-м – Академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.
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Военный участвовал в боевых действиях на Донбассе с начала российской агрессии.
На войне выполнял ряд боевых задач в различных точках фронтовой полосы на Луганщине и Донетчине: Кутейниково, Верхнеторецкий, Кряковка, Гранитное, Степановка, Водяное, Широкино, Дебальцево, а также по линии разграничения, на вражеской территории.
Знакомые Андрея Супригана сообщают в соцсетях, что погиб он в среду, 13 мая, неподалеку Краматорска, во время десантирования в воду. Тело военного искали почти сутки, передает ZA.
"Покойся с миром, брат", "Вечная память герою", - пишут в сети.
Во Львове у Андрея остались родители, сестра и жена. О месте и времени похорон будет известно позже.
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