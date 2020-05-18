Самолет с пилотами рухнул на жилой дом во время демонстрационного полета

Трагедия произошла в воскресенье, 17 мая, в районе канадского города Камлупс. Учебно тренировочный самолет Canadair CT-114 Tutor пилотажной группы Snowbirds потерпел крушение во время своего демонстрационного тура по стране. Об этом сообщили представители ВВС Канады.

В катастрофе погиб один из членов экипажа, в то время как второй был доставлен в больницу с серьезными травмами. В то же время врачи уточняют, что угрозы для жизни второго летчика нет.

Известно, что погибшей оказалась капитан Дженн Кейси, которая работала журналистом и присоединилась к ВВС Канады только два года назад.

В сети появились кадры с моментом катастрофы. Так, на видео можно увидеть, как самолет резко набирает высоту, а затем так же стремительно падает. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее мы писали об авиакатастрофе в Боливии. По информации журналистов, военный легкомоторный самолет Beechcraft Baron B-55 должен был вернуть испанцев на родину из-за эпидемии вируса, которая не обошла стороной и Боливию.

Катастрофа произошла недалеко от юго-восточного города Тринидад, откуда граждан Испании доставляли в более крупный транспортный узел Санта-Крус. Через 12 минут после взлета легкомоторного самолета пилот сообщил о намерении вернуться в аэропорт Тринидада из-за отказа двигателя.

Напомним, самолет с иностранцами потерпел крушение: «через 12 минут после взлета пилот сообщил о...», подробности трагедии.

Как сообщала Politeka, пассажирские самолеты столкнулись в аэропорту столицы: "развернуло на 90 градусов и...".

Также Politeka писала, что самолет рухнул под Днепром и разлетелся на части, все в огне: кадры и данные о погибших.