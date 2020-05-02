От видео становится еще страшнее

Два пассажирских самолета Qatar Airways столкнулись из-за сильного шторма

В столице Катара Дохе из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways. Видео инцидента, который произошел 30 апреля, опубликовано в Twitter портала Aeronews (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.

В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час. По данным компании, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с правилами обслуживания авиалайнеров. В Qatar Airways отметили, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные судна получили незначительные повреждения. It happened yesterday, April 30 in Doha: a parked 787 Dreamliner Qatar Airways was pushed into a parked A350 by strong winds during a storm. Video received from a friend. @jonostrower @AirlineFlyer @winglets747 @brandonsblog @WandrMe @SpaethFlies @flightradar24 @MaxK_J @A350Blog pic.twitter.com/7zojpTQo0X — Aeronews (@AeronewsGlobal) May 1, 2020 Также ранее сообщалось, что произошло ЧП с легкомоторным самолетом «Grumman» в Днепропетровской области. От удара самолет вспыхнул. Отмечается, что воздушное судно рухнуло вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинской за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка». На месте происшествия найдены тела двух мужчин.

Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, два вертолета столкнулись в небе: много жертв.

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился на востоке страны: 20 человек на борту.