Два пассажирских самолета Qatar Airways столкнулись из-за сильного шторма
В столице Катара Дохе из-за сильного шторма столкнулись два пассажирских самолета Qatar Airways. Видео инцидента, который произошел 30 апреля, опубликовано в Twitter портала Aeronews (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
На записи видно, как сильный ветер развернул на 90 градусов Boeing 787-8 и привел его в движение. В результате он столкнулся с расположенным на соседней стоянке Airbus A350-900.
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В Qatar Airways сообщили, что скорость ветра достигала 130 километров в час.
По данным компании, самолет был надежно припаркован с использованием опор в соответствии с правилами обслуживания авиалайнеров.
В Qatar Airways отметили, что во время инцидента на борту самолета никого не было, а сами воздушные судна получили незначительные повреждения.
Также ранее сообщалось, что произошло ЧП с легкомоторным самолетом «Grumman» в Днепропетровской области. От удара самолет вспыхнул.
Отмечается, что воздушное судно рухнуло вне населенного пункта в Днепровском районе вблизи улицы Березинской за пределами взлетно-посадочной площадки «Каменка». На месте происшествия найдены тела двух мужчин.
Причины аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, два вертолета столкнулись в небе: много жертв.
Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился на востоке страны: 20 человек на борту.